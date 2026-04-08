Uğur Uçar: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız
Uğur Uçar: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız

Uğur Uçar: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız
08.04.2026 14:51
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK maçını galibiyet serisinin başlangıcı olarak görüyor.

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, dün akşam Şehir Stadı'nda oynanan Bodrum FK maçı ile ilgili karşılaşmayı yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak gördüklerini ancak bunu sahaya istedikleri şekilde yansıtamadıklarını söyledi. Galibiyet serisinin ardından alınan mağlubiyet sonrası bu maça büyük önem verdiklerini belirten Uçar, "Galibiyet serimizden sonra aldığımız mağlubiyet üzerine bu maçı yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak görmüştük" dedi.

Karşılaşma öncesinde rakibin oyun planına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade eden Uçar, "Rakibimizin önde tekli baskı yapacağını öngörerek stoperlerimizin oyuna katılımını artırmayı, diyagonal paslarla kenar ve bek oyuncularımızı topla buluşturmayı ve savunmadaki zaaflarını değerlendirmeyi planladık. Özellikle kenar organizasyonları ve arka direkte oluşan boşluklar üzerine çalıştık. Bu doğrultuda maçın 10'uncu dakikasında golü bularak öne geçtik" diye konuştu.

'TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLAN TARAF BİZDİK'

Maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını vurgulayan Uçar, "Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Rakibin geçiş oyunlarındaki etkisini biliyorduk ancak gereken reaksiyonu zamanında gösteremedik ve şanssız bir golle skor dengelendi" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın kırılma anlarına dikkat çeken Uçar, "Önceki maçta olduğu gibi sonuçlandırmadaki eksikliğimiz ve penaltıdan yararlanamamamız, oyunun skora yansımasına engel oldu. Yakaladığımız ivme neticesinde beraberlik, bizim için kabul edilebilir bir sonuç olmaktan çıktı" dedi.

'GALİBİYET SERİSİ YAKALAYARAK YOLUMUZA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Üçüncü bölgede daha etkili olmaları gerektiğini belirten Uçar, "Ürettiğimiz oyunu sonuca dönüştürmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kısa duraksamayı aşacak güce sahibiz. En kısa sürede yeniden galibiyet serisi yakalayarak yolumuza güçlü şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Taraftarlara da teşekkür eden Uğur Uçar, "Tribünlerin dolu olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uğur Uçar: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız - Son Dakika

SON DAKİKA: Uğur Uçar: Yeni Galibiyet Serisi İçin Hazırız - Son Dakika
