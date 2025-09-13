Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet - Son Dakika
Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet

13.09.2025 19:42
Galatasaray'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, 2-0 kazanılan Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uğurcan, yaptığı açıklamada, ''Galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı idi ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun.'' dedi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı. Milli kaleci Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetinin ardından konuştu.

''BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM''

29 yaşındaki Uğurcan, maçla ilgili, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

"BENİM İÇİN BURUK BİR GALİBİYET"

Sözlerine devam eden Uğurcan, kuzenini kaybettiğini açıklayarak, ''Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim. Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.

