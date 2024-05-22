Uğurcan Çakır: Beşiktaş karşısında kazanmak istiyoruz - Son Dakika
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Uğurcan Çakır: Beşiktaş karşısında kazanmak istiyoruz

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, takım olarak bu sezon özelinde üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda finalde Beşiktaş karşısında kazanmak istediklerini belirtti. Çakır, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ve iyi oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, Trabzonspor olarak kupa kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini ifade etti.

22.05.2024 19:36
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, takım olarak bu sezon özelinde üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda finalde Beşiktaş karşısında kazanmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor'un milli kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, yarın Beşiktaş ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taraftarları mutlu etmek için kupa hedeflerine ulaşmak istediklerini söyleyen Çakır, "Yarın özellikle önce fair-playin konuşulduğu bir maç olur. Çünkü hakemler bu sezon özelinde çok konuşuldu. Beşiktaş büyük bir camia. Çok iyi oyunculara sahipler. Ama biz de Trabzonsor olarak kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bizim bu sezon özelinde sadece kupa ve üçüncülük hedefimiz vardı. Bir nebze olsun kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah futbolun konuşulduğu güzel bir ortam olur ve kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: Beşiktaş karşısında kazanmak istiyoruz - Son Dakika

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