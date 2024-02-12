Uğurcan Çakır: Oyunu domine ederek 2-0'lık net bir skorla galip geldik - Son Dakika
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Uğurcan Çakır: Oyunu domine ederek 2-0'lık net bir skorla galip geldik

Uğurcan Çakır: Oyunu domine ederek 2-0\'lık net bir skorla galip geldik

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Atakaş Hatayspor ile yaptıkları maçta oyunu domine ederek 2-0'lık net bir skorla galip geldiklerini söyledi. Uğurcan, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın iyi hazırlandığını ve çalışmalarının sonucunu almayı başardıklarını belirtti. Ayrıca, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transfer oluşuyla ilgili olarak da duygusal bir yanıt verdi.

12.02.2024 20:18
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Atakaş Hatayspor ile yaptıkları maçta, oyunu domine ederek 2-0'lık net bir skorla galip geldiklerini söyledi.

Uğurcan, Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü hatırlatarak, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Uğurcan Çakır, "Bugün 90 dakika maçın hakimi bizdik. Oyunu domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Aslında hafta içerisinde çalıştıklarımızı, rakibin ne yaptıklarını çok iyi çalışarak hem analizde hem pratikte çalışarak bugün net bir skor aldık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve ekibi kutluyorum." dedi.

Uğurcan, alınan galibiyetle birlikte iyi bir reaksiyon verdiklerine işaret ederek, "Maçtan önce soyunma odasında konuşulan sadece buydu. Büyük futbolcular, büyük takımlar böyle zamanlarda reaksiyon verir. Bugün de takım arkadaşlarım, hocalarım hatta bizi buraya desteklemeye gelen taraftarlarımız büyük bir reaksiyon gösterdi ve dört haftadan sonra galip ayrıldık. Aslında hafta içerisinde kupa maçı da bizim için zordu ama tur atlamayı başardık." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür'ün, İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer oluşuyla ilgili soruya ise Uğurcan Çakır, şu yanıtı verdi:

"Altyapıdan beri 13-14 senelik arkadaşım, Trabzonspor tarihinde de birçok başarı elde ettik. Onun ayrılmasına hem üzüldüm hem onun için sevindim. İnşallah oralarda hem ülkemizi, hem de Trabzonspor'u çok iyi şekilde temsil edecektir. Futbolda bunlar oluyor önümüze bakmamız gerekiyor. Hem onun için, hem Trabzonspor için hem de bizler için herkesin önüne bakması gerekiyor. Ona ben orada başarılar diliyorum. Zaten sürekli de konuşuyorum."

Kaynak: AA

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