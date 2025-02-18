Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine adını yazdırdı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine adını yazdırdı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine adını yazdırdı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da 274 maçla en çok forma giyen ikinci kaleci oldu.

18.02.2025 11:26
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Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Uğurcan, bordo-mavili takımla 600'ün üzerinde maçta görev alan Şenol Güneş'in ardından 274 müsabakayla Trabzonspor formasını en fazla giyen ikinci kaleci konumunda bulunuyor.

2014 yılında A takıma yükselen ve profesyonel kariyerine adım atan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 10 yılı aşkın süredir Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Hem saha içindeki liderliği hem de kulübe olan bağlılığıyla dikkat çeken Çakır, şimdiden Trabzonspor tarihine adını yazdırdı.

Şenol Güneş'in ardından en çok forma giyen kaleci

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculuk döneminde bordo-mavili takımın kalesini 15 sezon korudu ve 600'ün üzerinde maça çıktı. Güneş, şampiyonluklarla birlikte birçok kupa kaldırdı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır da Şenol Güneş'in izinde ilerliyor. 274 müsabakada görev alan başarılı eldiven, Güneş'in ardından en çok forma giyen kaleci oldu. Çakır'ı, Onur Recep Kıvrak 251 mücadeleyle takip etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine adını yazdırdı - Son Dakika

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