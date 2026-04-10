Uğurlu: Beşiktaş hak etti - Son Dakika
Uğurlu: Beşiktaş hak etti

10.04.2026 23:09
Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a 4-2 yenilerek puan alamadıkları için üzüntülü.

HESAP.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Beşiktaş deplasmanında 2 gol ve pozisyonlar buluyorsan puan alman gerekiyor. Ama puan almamız gerektiğini söyleyemem. Beşiktaş baştan sona hak eden taraftı" dedi.

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Sami Uğurlu, "Tabii ki biz formasyonda 5'li oynadık. RAMS Başakşehir FK maçında bunun karşılığını da almıştık. Az pozisyon vererek puan almayı başarmıştık. Böyle oyun oynadığın zaman savunma bloğunun orta sahaya yakın oynaması gerekiyor. Olaitan ve Kartal Kayra... Orkun bugün çok büyük oynadı. Aldığı her topta çok etkili oldu. Beşiktaş'ın savunmadaki zaaflarını kullanmak istedik. Beşiktaş deplasmanında 2 gol ve pozisyonlar buluyorsan puan alman gerekiyor. Ama puan almamız gerektiğini söyleyemem. Beşiktaş baştan sona hak eden taraftı. Biz takım oyunu oynayarak maç kazanan bir takımız. Çok zor bir deplasmandı. Puan veya puanlar almaya geldik. Bazen oyunun ve kaliten yetmiyor böyle maçlarda. Düşmede takımlar birbirine çok yakın. Puan avantajımız var. 5 maçın 3'ünü içeride oynayacağız. Bu maçlarda alacağımız puanlarla ligde kalacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'O DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMASAK DAHA FARKLI BİR SKORLA KARŞILAŞABİLİRDİK'

Maçın ilk devresinde 2 değişiklik yapması hakkında konuşan Uğurlu, "5'li savunmada Beşiktaş bizim sağ kanadımızı çok fazla kullandı. O oyuncuları ısınmaya gönderdik çünkü erken değişikliğe ihtiyacımız olduğunu hissettim. Bekleyebiliyorsak 45'inci dakikayı, bekleyemiyorsak 30-35'lerde değişiklik yapmak için gönderdim. O değişiklikleri yapmasak devrede daha farklı bir skorla karşılaşabilirdik" sözlerini kullandı.

Sami Uğurlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki fark saymakla bitmeyebilir. Oyuncu kalitesi diyebilirim. Türkiye'nin gerçekten en büyük takımlarından bir tanesi. Orkun gibi çok ekstra bir oyuncuları var. Milli takım ve Beşiktaş için çok değerli. Devre arası yapılan transferler değerli oyuncular. Ligin sonları, maçın stresi, puan alma stresi... Bunlar üst üste biniyor. Ligin ikinci yarısında oyuncularımın kötü bir iş yaptığını söyleyemem. Beşiktaş'ın çok daha istekli ve arzulu başlaması farkı yarattı. Daha kreatif, daha kaliteli, daha bitirici oyunculara sahipler. Risk aldığınızda böyle takımlar zaman zaman cezayı kesiyor."

'LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Sami Uğurlu genelde iyi işler yaptıklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi. Uğurlu, "Ligde kalacağımıza inanıyoruz. Devre arası transfer yapılmadı. 2 stoperimiz ayrıldı. Genelde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sadece az hatayla oynamak gerekiyor. Bize maç kazandırabilecek oyuncularımız var. Biz 2-3 tane kötü oynayan oyuncuyu kaldırabilecek durumda değiliz. Takım halinde iyi oynamalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurlu: Beşiktaş hak etti - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
