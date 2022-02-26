Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında - Son Dakika
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Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında

26.02.2022 19:51

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Kiev saldırılar yoğunlaşırken, Metalist Kharkiv'le transfer görüşmesi için Ukrayna'ya giden Alman pasaportlu Türk futbolcu Abdullah Doğan ülkede mahsur kaldı. Doğan, "Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında. Kaçmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"METRODA UYUYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'da mahsur kalan Doğan, hava trafiğinin askıya belirtirken havaalanında tanklar, helikopterler ve askerler gördüğünü söyledi. Alman pasaportu bulunan Abdullah Doğan, bavullarıyla birlikte metro istasyonuna sığındığı açıkladı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan ve Twitter'den açıklamalar yapan Doğan, "Metroda uyuyorum. Çünkü dışarıda silah sesleri var. Burası binalardan daha güvenli. Nişanlımı ve kardeşlerimi göremeyeceğim için korkuyorum. Hayatım için endişeliyim" dedi.

"KAÇMAK ZORUNDAYIM"

En son dün akşam saat 19.10 sıralarında "Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında. Kaçmak zorundayım" diyen Doğan'ın karayoluyla çıkıp çıkmadığı bilinmiyor. Kendisi bir yandan, ailesi diğer yandan Alman Elçiliği'nden yardım istiyor ama her yer kapalı olduğu için kimseye ulaşılamıyor.

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Son Dakika Spor Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında - Son Dakika
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