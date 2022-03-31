Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 131 sporcu Trabzon'a geldi - Son Dakika

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 131 sporcu, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Trabzon'a geldi.

Bulundukları şehirlerdeki futbol takımlarının altyapısında forma giyen sporcuları, Trabzon Havalimanı'nda Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin ile Trabzonsporlu yöneticiler karşıladı.

Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Ahmet Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporculardan 53'ünün Rize'ye hareket edeceğini, diğerlerinin ise yarından itibaren Sivas, Kayseri ve Antalya'ya ulaşmak üzere yola çıkacaklarını söyledi.

Ukraynalı 60 sporcu ve 6 ebeveyni Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde ağırlayacaklarına anlatan Ağaoğlu, "Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizimle beraber olacaklar. Ukrayna Profesyonel Lig Birliğinin talebi üzerine genel sekreterlerimiz aracılığıyla kulüplerimizle temasa geçtik. Altyapılarında imkanı olan kulüplerimize örneğin Rizespor'umuzun çok modern 150 yatak kapasiteli yeni bir tesisi var. Aynı şekilde bizim Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde imkanları olmayan kulüpler adına da Trabzonspor ve Rizespor kulüpleri olarak biz bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

"Kapılarımız onlara sonuna kadar açık"

Ağaoğlu, sporcuların tamamına yakınının savaşın en ağır geçtiği Mariupol kentinden geldiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Artık ne evleri var, ne antrenman sahaları var, ne de kulüpleri var. Özellikle kulüpler birliği o bölgede sporcuları yönlendirdi bize. 10 ila 16 yaş gurubundaki sporcular geliyor. Hangi kulübe hangi sporcuların geleceği de belli. Çocuk bunlar. Ttravmanın içerisinden geliyorlar. Ne olursa olsun herkesin vatanı, herkesin kendi toprağı ve kendi evi gitmek isteyeceği yerdir. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizim misafirimizler ama kalmak isterlerse de kapımız onlara sonuna kadar açık. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara, zorda olan toplumlara kapılarını sonuna kadar açmış bu topraklarda onları ağırlamış onları misafir etmiş ecdadın torunlarıyız."

"Bütün millete çok teşekkür ederiz"

Ukrayna'dan sporcularla birlikte gelen kafile lideri Tatyana Nesterenko ise zor zamanlarında çocuklara ve Ukrayna'ya yardım eden Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Hiçbir ülke için "yabancı çocuk" olmayacağını vurgulayan Nesterenko, "Çocuklara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türklere, bütün ülkeye, bütün millete çok teşekkür ederiz. Bizde inşallah sizlere bir şekilde destek çıkacağız. Umut ediyoruz bizim ülkemizde savaş bittikten sonra bizde sizleri misafir olarak davet edeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne geçen Ahmet Ağaoğlu, sporcularla birlikte yemek yedikten sonra odalarına kadar eşlik etti.