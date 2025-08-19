Ula Akyaka'da Kitesurf Rüzgarı - Son Dakika
Ula Akyaka'da Kitesurf Rüzgarı

19.08.2025 13:37
Ula Akyaka, kitesurf branşının gelişimi için önemli bir merkez haline geliyor. Turnuvalar düzenleniyor.

Ula Akyaka mahallesinde dünyada yapılması bakımından en elverişli alan olan Kitesurf sporu her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu kapsamda ilçede farklı kite okulları ve spor kulüpleri branşın gelişimi için birçok sporcu yetiştirmeye başladı. Dünyadan ve Türkiye'den birçok sporcunun gözdesi olan alanda Ula Kaymakamlığı himayelerinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce turnuvalar düzenlenmeye başladı. Kitesurf branşında dereceler elde etmiş birçok sporcu, antrenmanlarını Ula Akyaka'da yapmaya başladı.

Ula İlçe Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yağmur Küçük, dünyaca ünlü Ulu Akyaka'nın sadece bir turizm bölgesi değil aynı zamanda önemli bir spor merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydederek "Bu alan dünyada kitesurfun yapılmasına en verimli alanlardan biri olarak tanımlanmakta. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından 19 Mayıs'ta ilk olarak burada bir yarış düzenlemiştik. 30 Ağustos Zafer Bayramımız münasebetiyle de zafer turnuvası düzenleyeceğiz. Bu alanda yaklaşık 5-6 aylık bir periyotlarda çok rahat bir şekilde kitesurf yapılabilmekte. Amacımız önce ulusal düzeyde sonra da uluslararası düzeyde burada turnuvalar düzenleyerek hem branşı tanıtmak hem de Gökova körfezimizi tanıtmak. Bu kapsamda da turnuvalar düzenlenmekteyiz. ve inşallah uluslararası düzeyde Dünya veya Avrupa Kupası turnuvası yapmayı planlamaktayız. Hemşehrilerimizi burada kitesurf deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.

Kitesurf Milli Sporcusu Bilge Öztürk, Ula Akyaka'nın dünyadaki sayılı en iyi noktalardan biri olduğunu belirterek "Güzel Türkiye'mizde zaten kitesporu spotu olarak birçok yer var. Ama Akyaka çok güzel. Ben yıllarca olimpik dal olan Formula Kite'ta yarıştım. Türkiye'yi temsil eden milli sporcuyum. Aynı zamanda antrenörüm. ve şu anda da Türkiye Yelken Federasyonu'nda kite board ve wing foil'in komite başkanlığını yapıyorum. Kendi yarışlarımızın devamı olarak bu bayrağı taşımak üzere gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. ve 30 Ağustos'ta da yine bunlara destek olarak burada Zafer Bayramı'nı kutlayacağımız bir yarışa ev sahipliği yapacağız. Türkiye genelindeki sporcuların çoğu değişik spotlarda kaydıkları halde Akyaka aslında birçoğunun özellikle olimpik branş sporcuların yetiştiği yer diyebiliriz. Bizim olimpiyatlar 2024 Paris olimpiyatlarında kota almaya hak kazanan yarışçılarımız yine Akyaka kökenli ve buradan çıkmalar. Şu anda aşağı yukarı 200-300 sporcu aynı anda antrenman yapabiliyor. Çeşitli dallarda antrenman yapan sporcular olduğu gibi,hobi olarak öğrenmek üzere buraya gelen sezonda binlerce kişi de oluyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilge Öztürk, Etkinlikler, Gençlik, Akyaka, Turizm, Dünya, Spor, Ula, Son Dakika

