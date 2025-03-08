Ula\'da Kadınlar Günü Turnuvası

Muğla'nın Ula ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın sporcuların katılımıyla bocce ve futbol turnuvası düzenlendi. "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailemiz, Geleceğimiz" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan kadının spora teşvik edilmesi amacıyla düzenlendi.

Bocce antrenörü Yasemin Miski, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "2025 Aile Yılı olması ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlediğimiz müsabakalara katılım gösteren sporcularımız bizi mutlu etti. Ula'da geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız turnuvalarımız ile her yaştan kadınlarımızı spora teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Ula Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş'a ve yanımızda olan Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Futbol turnuvasına katılan sporculardan Özden Duygu Uzan ise "Kadınlar olarak her alanda var olduğumuzu göstermek adına bugün sahadaydık. Bunu geleneksel hale getirdik. İlçe müdürümüz Yağmur Hanım da bizimle beraber oynamakta. Hatta turnuvadan hariç haftalık olarak kadınlar olarak halı saha maçı yapmaktayız. Bu kapsamda bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ederiz. Kadınlar olarak her yerde varız" dedi.

Turnuvaya katılan sporculara ödüllerini Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük takdim etti. Günün anlam ve önemine ilişkin katılım belgeleri ve karanfiller de sporculara verildi. Etkinlik, kadın sporcuların dayanışmasını ve spora olan ilgisini artıran coşkulu anlarla sona erdi. - MUĞLA