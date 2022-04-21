ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti - Son Dakika
Üye Girişi

ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti

21.04.2022 11:07
ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti

ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırbistan'dan Partizan NIS??????? takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, finale kadar gitmeyi hedefliyor.

ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırbistan'dan Partizan NIS??????? takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, finale kadar gitmeyi hedefliyor.

Bursa temsilcisi, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'e Stark Arena'da konuk oldu.

Tek maçın galibinin bir üst tura yükseleceği maçta, normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı (84-84) uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde rakibine 103-95 üstünlük kurmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Avrupa ekollerinden kupanın favorisi Partizan NIS'i eleyerek, tarihi bir başarı elde etti ve çeyrek finale yükseldi.

Yeşil-beyazlılar, bu turda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

"Camia olarak hepimiz havaya girdik"

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir galibiyet alarak önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Son maçlarda iyi mücadele ettiklerini ve "Her şey bitti" denildiği anda mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Sezgin, takımın bütün enerjisini parkeye yansıttığını vurguladı.

Sezer Sezgin, galibiyeti kendilerini destekleyen tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Avrupa ekollerinden Partizan'ı elediğimiz için hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Avrupa'nın en büyük ikinci kupasında final neden olmasın. Camia olarak hepimiz havaya girdik. Önümüzde uzun ve bir o kadar zorlu bir süreç var. Sloven Cedevita Olimpija ile eşleştik. Güçlü bir rakip. O maçın galibi de yine tek maçın ardından yarı finale yükselecek. Hem tek maç olması hem de Partizan galibiyetimizin, rakiplerin bize bakış açısını değiştirdiğinin farkında olacağız. Bu yüzden de bu maçın daha zor geçeceğini düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi son enerjimize kadar parkede gösterip gidebildiğimiz son noktaya kadar gideceğiz. Daha büyük gurur yaşatmak adına çok mücadele edeceğiz."

YORUMLAR
500
Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler Obradovic'in Partizan'ını dev turnuvanın dışına ittiler SIRBİSTAN'A GİDEN VE REHİN TUTULDUĞU İDDİA EDİLEN NAİM'DEN 6 AYDIR HABER ALINAMIYOR SIRBİSTAN'A GİDEN VE REHİN TUTULDUĞU İDDİA EDİLEN NAİM'DEN 6 AYDIR HABER ALINAMIYOR

Zeljko Obradovic, Bursaspor, Sırbistan, Partizan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
09:22 İngiltere'de pandemi kurallarını ihlal eden Başbakan Johnson'ın soruşturmaya tabi tutulması için oylama düzenlenecek
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
10:23 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'ün düştüğünü resmen açıkladı: Ele geçirdik!
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: ULEB Avrupa Kupası'nın favorisini eleyen Frutti Extra Bursaspor gözünü finale dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement