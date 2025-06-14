FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in başlattığı saldırı sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvanın oynanacağı ABD'ye gidemedi.
İran'da bulunan Mehdi Taremi, İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine Inter'in ABD'deki FIFA Dünya Kulüpler Kupası kampına katılamadı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldız golcü oyuncusunun güvenliğinden endişe ediyor ve golcü isimle sürekli temas halinde. Inter'in Taremi için bütün imkanlarını seferber ettiği ve oyuncusunu ABD'deki kampa getirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı - Son Dakika
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