Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter\'in forveti savaşın ortasında kaldı
14.06.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvaya gidemiyor. İtalyan ekibi, oyuncusunun güvenliği konusunda endişeli ve golcü isimle sürekli temas halinde. Taremi'nin ABD'deki kampa katılabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in başlattığı saldırı sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvanın oynanacağı ABD'ye gidemedi.

İran'da bulunan Mehdi Taremi, İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine Inter'in ABD'deki FIFA Dünya Kulüpler Kupası kampına katılamadı.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldız golcü oyuncusunun güvenliğinden endişe ediyor ve golcü isimle sürekli temas halinde. Inter'in Taremi için bütün imkanlarını seferber ettiği ve oyuncusunu ABD'deki kampa getirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Kulüpler Dünya Kupası, Inter Milan, İsrail, Dünya, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erhan Başer:
    sinirdan kara yoluyla türkiyeye geçsin 13 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Fenerbahçe’nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu Aralarında dev takımlar da var Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Uzak Şehir’in Pakize’si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Süper Lig devleriyle anılıyordu Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
Bir yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden baba evinde ölü bulundu Bir yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden baba evinde ölü bulundu
Real Madrid’den sürpriz transfer Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı

15:41
Çatışmalar şiddetleniyor İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
19:40
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
19:14
Galatasaray’da bir dönem sona erdi 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal’a veda
Galatasaray'da bir dönem sona erdi! 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal'a veda
19:02
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
18:53
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi
18:51
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
18:32
Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
18:13
İsrail saldırıları sonrası İran’dan ABD hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
İsrail saldırıları sonrası İran'dan ABD hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
18:10
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
17:46
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
17:40
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı
Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı
17:34
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
17:30
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 16:08:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.