Ülküspor ilk maçında berabere kaldı

2022-2023 Tuncay Erkan sezonunda Süper Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ligini ilk maçında evinde ağırladığı Çatalköprü Spor ile 1-1 berabere kaldı.

2022-2023 Tuncay Erkan sezonunda Süper Amatör Lig C grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ligin ilk maçında kendi evinde Turgutlu ekiplerinden Çatalköprü Spor'u ağırladı. Jeopark Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlanırken, ikinci yarıda 1-0 öne geçen Çatalköprü Spor'a karşı iyi bir mücadele sergileyen Kula Ülküspor, Şerif Zeybek'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Müsabakanın geri kalan kısmında gol arayışı içine giren her ikim takımda başarıya ulaşamazken, müsabaka 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Öte yandan Kula Ülküspor'a ana sponsor olan Çeçen Mermer'in Genel Müdür Yardımcısı Ubeydullah İldeniz ve beraberindeki ekibi, maç öncesi takım oyuncuları ve teknik ekiple bir araya geldi. Sezon boyunca destek olacağını sözünü veren İldeniz, tüm sporcu ve teknik ekibe başarılar diledi.

Ahde vefa örneği

Ayrıca Ülküspor, yeni sezonun ilk maçında evinde ağırladığı Çatalköprü Spor karşısına özel bir forma ile çıktı. Çeçen Mermer tarafından yaptırılan ve anlamı oldukça büyük olan bu formalar, kısa bir zamanda büyük başarılar elde eden, ancak elim bir kaza sonucu kapanan Kula 4 Eylül Spor Kulübü'nün yeşil-siyahlı renklerini taşıyor. - MANİSA