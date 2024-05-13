Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı - Son Dakika
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Spor

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii\'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, '7 Okyanus' hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini deniz anası temasları nedeniyle tamamlayamadı. Avcı, Manowar denizanası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldı. Sağlık durumu iyi olan Avcı, Kuzey Kanalı ve Tsugaru parkurlarına odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

13.05.2024 23:14
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini deniz anası temasları nedeniyle tamamlayamadı.

Bengisu Avcı İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Bengisu Avcı'nın 45 kilometrelik parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar denizanası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bitime yaklaşık 1-2 saatlik bölümde sırt üstü yüzmeye geçen eden Bengisu Avcı'nın, son ve en güçlü temasın ardından yüzmeyi bıraktığı bildirildi. Tedavi edilen Bengisu Avcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bu yıl sonunda Kuzey Kanalı'nı, 2025'in başında Tsugaru'yu geçmeye çalışacak Bengisu Avcı'nın Molakai parkurunun tarihinin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Okyanus suları bizim değil deniz canlılarının yaşam alanı. Bu sporun doğasında olan bir durum yaşandı. Mücadeleye devam edeceğim, denizanaları da mutlaka bana izin verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı - Son Dakika

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