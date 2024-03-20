Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı Geçmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı Geçmeye Hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk kadın ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, '7 Okyanus' hedefi kapsamında beşinci parkur olan Molokai Kanalı'nı geçmek için mayıs ayında deneme yapacak. Bengisu Avcı, daha önce Cook Boğazı'nı geçerek Türkiye'de bir ilke imza atmıştı ve şimdi de Molokai Kanalı'nı geçerek bu başarısını taçlandırmayı hedefliyor. Avcı, gelecek yıl Tsugaru Kanalı'nı geçerek '7 Okyanus'u tamamlayan ilk Türk kadın olmayı hedefliyor.

20.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:23
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi Hawaii'deki Molokai Kanalı'nı mayıs ayında geçmeye çalışacak.

Cook Boğazı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ünvanını şubat ayında alan Bengisu Avcı, Manş, Cebelitarık, Catalina ve Cook Boğazı'nın ardından beşinci kanal geçişini mayıs ayında Molokai Kanalı ile yapmayı deneyecek. Bengisu Avcı, eylül ayında da Kuzey Kanalı'nı (İrlanda-İskoçya) geçmek için mücadele ettikten sonra gelecek yıl Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) geçerek "7 Okyanus"u geçmeyi başaran ilk Türk kadın olmayı hedefliyor.

Bengisu Avcı, çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirterek, ilk hedefinin Molokai Kanalı'nı geçmek olduğunu söyledi. Kendisi için çok önemli bir yolda adım adım ilerlediğini kaydeden Bengisu Avcı, "Bir Türk kadını olarak böyle zorlu bir parkuru bitirmenin gururunu yaşayacağıma inancım tam." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bengisu Avcı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı Geçmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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