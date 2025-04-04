UltrAslan\'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler

Süper Lig devi Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu UltrAslan, antrenörleri Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik sert sözler paylaştı.

UltrAslan'ın Portekizli teknik adam hakkında, "Geldiği günden beri Türk futbolunun imajını baltalamak için yalanlarla algı kasan, ülkemizi küçük düşürmek için fırsat kollayan Teknik Direktör görünümlü Portekizli bir ağlak soytarının, yine mağlup olduğu bir maç sonrası iğrenç karakterini sahaya yansıttığına tüm dünya şahit oldu.

Daha bir ay önce hadsiz söylemleri Fenerasyon eliyle hasır altı edilen, algı operasyonlarıyla şımartıldıkça şımartılan bu hazımsız balon, mağlubiyet sonrası acziyet içinde Hocamız Okan Buruk'a kahpece arkadan saldırması deyim yerindeyse Fenerbahçe'nin Türk futboluna ektiği nefret tohumlarının eseridir.

Tüm dünyaya kendini bir kez daha rezil eden, bu ahlaksız tazminatöre yine ceza verilmezse Türk futbolunun asıl o zaman tüm dünyada itibarının yerle bir olacağını, koltuklarını Fenerbahçe'ye hizmet için işgal eden Fenerasyon yöneticilerine bir kez daha hatırlatırız" ifadelerini kullandı.