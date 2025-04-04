UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler - Son Dakika
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UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler

UltrAslan\'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler

Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya sert tepki gösterdi.

04.04.2025 15:08
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Süper Lig devi Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu UltrAslan, antrenörleri Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik sert sözler paylaştı.

UltrAslan'ın Portekizli teknik adam hakkında, "Geldiği günden beri Türk futbolunun imajını baltalamak için yalanlarla algı kasan, ülkemizi küçük düşürmek için fırsat kollayan Teknik Direktör görünümlü Portekizli bir ağlak soytarının, yine mağlup olduğu bir maç sonrası iğrenç karakterini sahaya yansıttığına tüm dünya şahit oldu.

Daha bir ay önce hadsiz söylemleri Fenerasyon eliyle hasır altı edilen, algı operasyonlarıyla şımartıldıkça şımartılan bu hazımsız balon, mağlubiyet sonrası acziyet içinde Hocamız Okan Buruk'a kahpece arkadan saldırması deyim yerindeyse Fenerbahçe'nin Türk futboluna ektiği nefret tohumlarının eseridir.

Tüm dünyaya kendini bir kez daha rezil eden, bu ahlaksız tazminatöre yine ceza verilmezse Türk futbolunun asıl o zaman tüm dünyada itibarının yerle bir olacağını, koltuklarını Fenerbahçe'ye hizmet için işgal eden Fenerasyon yöneticilerine bir kez daha hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Akay kayhan:
    bravo Ultraslan 20 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ya bu soytarı bilinçli olarak kırmızı kart görüp basın toplantısından kaytarmak için bunu yaptı. Çünkü basın toplantısına çıksa kotüydük, Galatasaray ilk yarı çok iyiydi doğru oynadı, bizim golümüz ofsayt gibiydi, rakibimizi tebrik ederiz diyecekti ama diyemez, kaçar. 3-1 ilk yenilgide kaçtığı gibi. 14 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YÖNETİMİN YAPAMADIĞI AÇIKLAMAYI ULTRASLAN YAPMİŞ. TEBRİKLER 16 3 Yanıtla
  • 199715:
    Çoook güzel anlatmış. İlaveye gerek yok....Önümzdeki günlerde nelerin öncelikli olduğunu göreceğiz...Yani hangi menfaat daha öne çıkacak göreceğiz. 0 0 Yanıtla
  • adem1487:
    açıklamanın ultrasoytarıdan geldi... 0 0 Yanıtla
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