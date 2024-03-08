Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı.
ultrAslan Sinop Başkanı Özger Turhan, "UltrAslan, Türkiye'nin her yerinde bir taraftar oluşumundan çok fazlasıdır ve biz de Sinop'ta gerek sosyal projeler anlamında gerek taraftarlık anlamında örnek olmaya devam edeceğiz. Bugün Sinop'un en işlek caddesi olan Sakarya Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıtıp, günlerini kutladık" dedi.
Turhan, Sinop ultrAslan olarak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SİNOP
Son Dakika › Spor › UltrAslan, Sinop'ta Kadınlara Çiçek Dağıttı - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davada, Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan tanık olarak ifade verdi. Okan Turan, Seçil Erzan'a 5-6 kez para teslim ettiğini ve ne kadar para teslim ettiğini bilmediğini söyledi. Ayrıca, Seçil Erzan'ın avukatının sorusu üzerine, para teslim aldığını da belirtti. Davada toplam 21 kişi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanıyor ve Seçil Erzan'a 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Sahanın Kadınları' isimli futbol turnuvası düzenlendi. Ula ilçesinde gerçekleşen turnuvada farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva, kadınlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, büyük bir coşkuyla kutlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile anlaşmaya vardıklarını ve var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 47 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, 2 bin 13 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışması, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı. Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Sivas'ta karşı karşıya gelecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?