Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da Kar Voleybolu Dünya Turu Başladı

27.03.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'na 6 ülkeden 19 takım katıldı.

Bursa'da, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ etabı başladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştiriliyor.

Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak turnuvaya, 6 ülkeden 19 takım onlarca sporcuyla katılım gösterdi.

Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları, 29 Mart Pazar günü yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı ve organizasyonun direktörü Oğuz Değirmenci, yaptığı açıklamada, turnuvanın grup maçlarıyla başladığını söyledi.

Değirmenci, 3 gün sürecek organizasyonda final maçlarının pazar günü oynanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etabı organizasyonu Uludağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Her takım 4'er kişiden oluşuyor. Burada Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar var. Bugün grup maçlarıyla organizasyon başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek. Pazar günü de yarı final maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz sona erecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turnuva, Uludağ, Bursa, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:58:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.