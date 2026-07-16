Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 2023 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 2023

16.07.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da 17-19 Temmuz'da 23 ülkeden 2853 sporcunun katılımıyla Ultra Trail koşusu düzenlenecek.

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 17-19 Temmuz'da, 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Uludağ Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek organizasyon, yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla, gerçekleşecek yarışa, her seviyeden yerli ve yabancı sporcular katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ Premium Ultra Trail'e ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Uludağ'ın, Türkiye'nin en eski kayak merkezi olmasının yanı sıra mevsimi ve doğası ile ülkenin en güzel noktalarından biri olduğunu belirten Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır hayali kurulan planlama sürecini tamamlayıp Uludağ'ı eşsiz bir doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz. Bu çerçevede Uludağ Premium Ultra Trail, istikrarlı yapısıyla bu planlamanın lokomotif etkinliklerinden biri konumunda. Türkiye'nin en köklü işletmelerinden biri olan Uludağ İçecek'in ana sponsorluğunda yürütülen organizasyonda bu yıl 23 ülkeden 2 bin 853 sporcu mücadele edecek. Bu sayı ve çeşitlilik, organizasyonun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor. Birçok farklı etapta yarışacak profesyonel sporcular ve sporseverler, Uludağ'ın eşsiz doğasında keyifli bir hafta sonu geçirecekler. Bakanlığımıza bağlı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası da belirli noktalarda sporcularımızı eşsiz tınılarıyla destekliyor olacak."

Zoroğlu, Uludağ Alan Başkanlığı olarak Uludağ'ı, koruma-kullanma dengesini gözeterek gerek doğa sporları, gerekse yüksek irtifa kampları ile yalnızca ülkenin değil, bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Yıl içerisinde tamamlanacak planlama çalışmaları neticesinde Uludağ'da yeni bir sürece girilmesini ümit ettiklerini bildiren Zoroğlu, "Bunun ardından yürüteceğimiz tanıtım çalışmaları ile Uludağ'ı efsanevi günlerine döndürmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle Uludağ Premium Ultra Trail organizasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm Bursalıları Uludağ'ın eşsiz doğasından keyif almaya ve sporcularımızı desteklemek için Uludağ'ımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uludağ, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 2023 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:09:23. #7.13#
SON DAKİKA: Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu 2023 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.