A Milli Futbol Takımı 'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta oynanan diğer karşılaşmada Lüksemburg , deplasmanda Litvanya 'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44 ve 78'inci dakikalarda Danel Sinani kaydetti.

Kaynak: DHA

Lüksemburg, Macaristan, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslar Ligi'nde ilk hafta bugün oynanan 7 maç ile sona erdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.