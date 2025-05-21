Uluslar Ligi\'nde Kadro Genişlemesi

UEFA, Uluslar Ligi'nin finallerinde mücadele edecek takımların esame listesine 26 kişiye kadar isim yazdırabileceklerini açıkladı.

UEFA Uluslar Ligi finalleri 4-8 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Organizasyon öncesi UEFA, takımların oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyurdu. Bu kararın takımlardan gelen talepler ve 2025 yazındaki artan müsabakalarla ilgili alındığını belirtti.

Uluslar Ligi yarı final programı şöyle:

4 Haziran

Almanya - Portekiz (Münih Arena)

5 Haziran

İspanya - Fransa (Stuttgart Arena)

8 Haziran Pazar günü 3.'lük ve final karşılaşmaları oynanacak. - İSTANBUL