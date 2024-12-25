Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu 27 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu 27 Aralık'ta Başlıyor

Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu 27 Aralık\'ta Başlıyor

Konyaaltı Belediyesi, 27 Aralık'ta başlayacak olan 4. Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu'nda 44 ülkeden 1500 sporcunun yarışacağını duyurdu. Maratonun parkuru 'Maviden Beyaza' adıyla anılacak ve etkinlik üç gün sürecek.

25.12.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu, 27 Aralık Cuma günü Konyaaltı ilçesinde başlayacak. 44 ülkeden bin 500 sporcunun yarışacağı etkinlik, Avrupa'nın önde gelen maratonlarından biri olarak spor ve doğayı bir araya getirirken, aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

Bu yıl Avrupa'nın 10 ülkesinde gerçekleşen Avrupa Trail Cup yarışmalarının final etabı Konyaaltı'nda yapılacak. Etkinlik öncesi basın toplantısı düzenleyen Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan ve organizasyon paydaşları, Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu programının içeriği hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Bin 500'den fazla sporcu yarışacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, maratonun kent için önemini şu sözlerle ifade etti: "Final yarışında, toplam 44 ülkeden yerli ve yabancı bin 500'den fazla sporcumuz yarışacak. Antalya'mızın benzersiz coğrafyası sayesinde, denizin mavisinden dağların beyazına uzanan güzellikler eşliğinde sporcularımıza ev sahipliği yapacağız. Parkurumuza bu sebeple 'Maviden Beyaza' adını verdik. Hem şehrimizi dünyaya tanıtacağız hem de sporun birleştirici gücüyle birlik ve beraberlik ruhunu yaşayacağız."

Üç gün sürecek spor coşkusu

Maraton 27 Aralık Cuma günü start alacak ve cumartesi-pazar günleri 6 farklı etapta yarışmalar devam edecek. Etkinliğin organizatörü Ali Cem Aktaş, Antalya Mizuno Maratonu'nun hızla büyüyen bir organizasyon olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Avrupa Trail Cup'daki 19 yarıştan biriyiz ve bu yıl final yarışını burada gerçekleştiriyoruz. 1500'ü aşkın sporcumuz var ve yüzde 32-33 gibi yüksek bir yabancı katılım oranına ulaştık. Antalya gibi eşsiz bir şehri sporla tanıtmak bizim için büyük bir gurur." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Konyaaltı, antalya, Turizm, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu 27 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
20:29 TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
20:15 Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti’den istifa etti Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti
20:00 İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
19:50 Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 15:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu 27 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.