Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı

05.04.2022 15:58
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı

- Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı Dünya Judo Federasyonu'nun finanse ettiği Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Gençlik ve Spor İş Müdürlüğü işbirliğinde 4 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla judo müsabakaları Kilis'te başladı.

- Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı

KİLİS - Dünya Judo Federasyonu'nun finanse ettiği Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Gençlik ve Spor İş Müdürlüğü işbirliğinde 4 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla judo müsabakaları Kilis'te başladı.

Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Gürcistan ve Azerbaycan ve Türkiye'den 15 şehirden toplam 400 sporcunun katılımlarıyla açılış seremonisi yapıldı.

Açılış seremonisinde bir konuşma yapan, Gençlik ve Spor İş Müdürü Metin Kaplan, Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası'na katılanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Daha önce ilimizde 6 kez ulusal ölçekte bir etkinlik düzenlendi. Kilis'te, uluslararası alanda ilkini yaptığımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın katıldığı bur turnuvaya gerek Dünya Judo Federasyonu, gerekse Türkiye Judo Federasyonun gösterdiği ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Erkmen de, uluslararası turnuvanın 2022 yılı ocak ayında yapılmasının planlandığını ancak hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelendiğini ifade ederek, "Bu 4 ülkeden gelen, 15 şehrimizden gelen sporcuların burada judo turnuvasına katılmaları Kilis için çok önemlidir. İlerleyen zamanlarda daha geniş katılımlı bir turnuva düzenleyeceğiz. Bunun sözünü aldık" dedi.

Plaket takdiminden sonra Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası başladı. Etkinliğe Uluslararası Judo Medya Direktörü Nicolas Messner, Çocuklar Judo Sorumlusu Leandra Freitas, Judo Federasyonu Genel Direktörü Mesut Kapan da katıldı.

Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te Başladı

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Kaynak: İHA

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