TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da yapılacak

TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul\'da yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 18'incisi, 29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. FIBA, WABC ve TÜBAD iş birliğiyle düzenlenecek olan seminerde, basketbolun değerli isimleri antrenörlerle bir araya gelecek. Ön kayıtlar 14 Haziran'a kadar alınacak.

24.05.2024 12:51
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 18'incisi, 29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Seminerin koordinatörlüğünü yürüten TBF'nin açıklamasına göre, FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu), WABC (Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği) ve TÜBAD (Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği) iş birliğiyle düzenlenecek FIBA onaylı organizasyonda basketbolun değerli isimleri antrenörlerle bir araya gelecek.

Ön kayıtların 14 Haziran'a kadar alınacağı seminerde, geç kayıtlar ise 15-28 Haziran tarihlerinde olacak.

Kaynak: AA

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