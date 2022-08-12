Etkinlikler kapsamında ayrıca 25 Ağustos'tan itibaren son güne kadar EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

Elit kadınlarda ise Slovenya 'dan Tanya Zakelj birinci, Yunanistan 'dan Eleftheria Giachou ikinci ve Slovenya'dan Vita Movrin üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Slovenya, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sakarya'da 'Bisiklet Fest' heyecanı Uluslararası MTB Cup ile başladı - Son Dakika

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