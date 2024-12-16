Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası İstanbul\'da

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Uluslararası 34. Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda 38 ülkeden 4 bin 500 sporcu İstanbul'da buluştu.

13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası 34. Boğaziçi Karate Şampiyonası, 38 ülkeden 4500 sporcunun katılımıyla İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda gerçekleşirken müsabakalar büyük ilgi gördü. Şampiyona, 12 tatami üzerinde eş zamanlı olarak düzenlenen müsabakalarla, alanında ilk defa ve en büyük organizasyon olma başarısını gösterdi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü de hazır bulundu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, bu denli büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ve gelecekteki benzer organizasyonlara daha cesaretle bakacaklarını ifade etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, ülke federasyon başkanları, antrenörler, sporcular ve izleyiciler de yer aldı. Özel sporcular Hamit Demir, Ali Emirhan Yeşilyurt ve Ayşegül Reyyan Şimşek'in karate gösterileri, seremoniye renk kattı ve büyük alkış aldı.

Açılış seremonisinde, Ercüment Taşdemir, Ünal Kılıçarslan ve Ahmet Karadağ'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Nahçıvan Karate Spor Kulübü Başkanı Ebülfeyz Askerov ise Ercüment Taşdemir'e dostluk mesajı içeren özel bir plaket sundu.

Ercüment Taşdemir, şampiyonanın Türk sporunun geleceği için bir dönün noktası olduğunu vurgulayarak, "Bu şampiyona, yalnızca Türk sporunun değil, dünya karate camiasının hafızalarında uzun yıllar yer edecek bir etkinlik olarak hatırlanacak. Türk karatesi adına yeni bir dönenin başlangıcına tanıklık ediyoruz" dedi. - İSTANBUL