İki sporcunun mücadele ettiği elit kadınlarda ise Kazakistan 'dan Alina Sarkulova birinciliği, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinciliği elde etti.

Kaynak: AA

Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci etabı koşuldu - Son Dakika

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