Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı - Son Dakika
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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

01.07.2022 12:45
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu, Kayseri'de start aldı.

Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu, Kayseri'de start aldı.

Yarışlar, Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan "vertical kilometer" (VK) kategorisi ile başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 atletin katılacağı maratonun ilk gününde 30 sporcu zorlu parkurda koştu.

Hisarcık Kapı'da 2 bin 350 metrede başlayan ve Ottoman'da 3 bin 360 rakımda sona eren VK yarışında, Oğuzhan Emre Singer birinci, Hakan Akay ikinci, Abdullah Özdemir üçüncü oldu.

Yarın devam edecek yarışlarda sporcular 64, 45, 25 ve 12 kilometrede mücadele edecek.

Organizatör Atıl Ulaş Cüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Avrupa'da en yüksekte biten irtifa yarışı olduğunu belirterek, "Bu yükseklikte biten bir yarış yok. Toplam 5 etap var. Bugün bir etabımız mevcut. Yarın 4 etap var. Bugün 30 sporcumuz vardı. 4 ülkeden koşucumuz var. Yarışmacılarımızın yüzde 25'i de kadın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı - Son Dakika

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