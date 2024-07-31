Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor

Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri'nde 800 pehlivanın yer alacağını duyurdu. Şenliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

31.07.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Bu yıl 26.'sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri'nde 800 pehlivanın er meydanına çıkacağını söyledi. Başkan Kotan, 3-4 Ağustos tarihlerinde Feslikan Yaylası'nda gerçekleştirilecek şenliğe tüm vatandaşları davet etti.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 26. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri için yoğun bir çalışma başlatıldı. 3-4 Ağustos tarihlerinde güreş sahası çevresinde, tribün demirleri, ışıklandırma, tuvaletler ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan alanlarda iyileştirmeler yapıldı. Güreş sahasının çimlerinde düzenleme yapan ekiplerin, etkinlik gününe kadar güreş sahası ve çevresini şenlik ve güreşlere hazır hale getireceği bildirildi. Etkinlikler çerçevesinde 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Nazlı Öksüz ile Koray Avcı sahne alacak. 55'i başpehlivan olmak üzere 800 pehlivanın er meydanına çıkacağı güreşler, 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşlerine vatandaşları davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bu yıl şenliğimizi Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de etkinliğimizi çok önemsiyor. Şenliğimiz 3 Ağustos Cumartesi akşamı Nazlı Öksüz ve Koray Avcı konseri ile başlayacak ardından 4 Ağustos Pazar günü yağlı güreşlerimiz gerçekleşecek. Şenliğimiz için ekiplerimiz günler öncesinden çalışmalara başladı. Bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliklerimize bütün vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cem Kotan, Konyaaltı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika

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