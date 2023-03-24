Futbola yeni kural! Kaleciler artık onları yapamayacak - Son Dakika
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Futbola yeni kural! Kaleciler artık onları yapamayacak

24.03.2023 16:43

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasına yasak getirdi. Yeni kurala göre kaleciler, penaltı atışları öncesinde kale direkleri ve ağlarına dokunarak vuruşu yapacak futbolcunun dikkatini dağıtamayacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

KALECİLER, PENALTI ATIŞINI GECİKTİREMEYECEK

IFAB, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

DİREKLERE VE AĞLARA DOKUNMAK YASAK

Öte yandan IFAB'ın yayınladığıyeni kurala göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

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