Futbola yeni kural! Kaleciler artık onları yapamayacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.
IFAB, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.
Öte yandan IFAB'ın yayınladığıyeni kurala göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.
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