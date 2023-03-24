Futbola yeni kural! Kaleciler artık onları yapamayacak

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

KALECİLER, PENALTI ATIŞINI GECİKTİREMEYECEK

IFAB, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

DİREKLERE VE AĞLARA DOKUNMAK YASAK

Öte yandan IFAB'ın yayınladığıyeni kurala göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.