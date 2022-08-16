FIFA'dan şaşırtan Hindistan kararı! Üyeliğini askıya aldı - Son Dakika
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FIFA'dan şaşırtan Hindistan kararı! Üyeliğini askıya aldı

16.08.2022 12:40
FIFA'dan şaşırtan Hindistan kararı! Üyeliğini askıya aldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Hindistan Futbol Federasyonu'nun (AIFF) üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamada, federasyonun bağımsız üyelerine dışarıdan yapılan müdahale gerekçesiyle Hindistan Futbol Federasyonu'nun (AIFF) üyeliğinin oy birliğiyle askıya alındığı belirtildi. Hindistan'da görevden uzaklaştırılan AIFF İcra Komitesi üyelerinin bağımsız bir kurulun yetkisiyle yeniden yönetimi devralması halinde söz konusu cezanın kaldırılacağı vurgulandı.

Bu koşullar altında 11-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na planlandığı gibi Hindistan'ın ev sahipliği yapamayacağı da ifade edildi. FIFA'nın Hindistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu, gereken önlemlerin alınmaması halinde söz konusu organizasyonun başka bir ülkede düzenlenmesi için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

KONU MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

AIFF'in Aralık 2020 yılında düzenlemesi gereken yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri çeşitli gerekçelerle ertelenmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. Hindistan Yüksek Mahkemesi mayıs ayında aldığı kararla AIFF İcra Komitesi'nin üyeliklerini geçersiz kılarak federasyon yönetimi için üç üye atamıştı.

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Kaynak: AA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Futbol, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA'dan şaşırtan Hindistan kararı! Üyeliğini askıya aldı - Son Dakika

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