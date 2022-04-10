Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi

10.04.2022 19:39
Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 13 ülkeden 65 sporcunun katıldığını söyledi.

Türkiye'de yapılacak Dünya Kupası'nın ilk ayağı öncesinde sporcuların performansını görme şansı yakaladıklarını belirten Ergin, "Kahraman Bagatır, 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık programının ilk yarışması oldu. Genç sporcuları takıma dahil ettik. Bu turnuvada ilk defa milli takım formasıyla yarıştılar. Onların performanslarını görme şansımız oldu. Sporcularımızı mental anlamda nasıl hazırlamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyordu. Bu anlamda faydalı bir yarışma oldu." diye konuştu.

Önlerindeki haftayı iyi değerlendirip eksikleri üzerinde çalışacaklarını aktaran Ergin, "Paris Olimpiyatları yolunda önümüzde çok fazla yarışma var. Her yarışmadan bir şeyler kazanarak, üzerine bir şeyler koyarak gitmeyi ve olimpiyatlarda olabileceğimiz en iyi noktada olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Aslı Er'den oluşan klasik yay kadın takımı, Özbekistan ile beraberlik atışları sonrasında bronz madalya kazandı.

Klasik yay kadınlar bireysel kategorisinde Gülnaz Büşranur Coşkun, Alman rakibine yenilerek gümüş madalya aldı.

Klasik yay erkekler kategorisinde bireysel mücadele eden Samet Ak, Den Habjan Malesevic'e karşı bronz madalya maçını kaybederek 4'üncü oldu.

Günün son müsabakasında klasik yay karışık takımlarda Mete Gazoz ve Ezgi Başaran ikilisi, Almanya'dan Nico Schiffhauer ve Katharina Bauer ikilisine karşı beraberlik atışında 2 puan kaybederek bronz madalya kazandı.

YORUMLAR
500
Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı

Bronz Madalya, İlkbahar, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 19:46:20. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement