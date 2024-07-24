Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu\'na 10 Bin Katılımcı Hedefleniyor

Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun dördüncüsü için kayıtlar devam ederken, maratona 10 bin koşucunun katılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ve devamında her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl 4'üncüsü, 22 Eylül'de gerçekleşecek. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sporcuya ve spora verdiği önem doğrultusunda imza atılan projeler kapsamında başlatılan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yurt içi ve yurt dışından birçok profesyonel sporcunun buluşma adresi olmayı sürdürüyor.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun dördüncüsü için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, kayıtlar da yoğun ilgi ile karşılaşıyor. 22 Eylül Pazar 2024'te koşulacak 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında gerçekleşecek. 21K ve 10K kategorilerinde kayıtlar sürerken, halk koşusuna kayıtlar için ilerleyen günlerde duyuru yapılacak. 'Bir maratondan daha fazlası' sloganı ile düzenlenecek 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

10 bin katılımcının hedeflendiği 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun farklı uzunluklardaki parkurları, 7'den 70'e profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra halk koşusu ile de Kayserililere spor dolu bir gün yaşatacak. Yarı Maraton ile her sene şehrin kültürel değerleri maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılması, profesyonel ve amatör koşucuların bir araya getirilerek spor yapılması, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor. - KAYSERİ