Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek

25.06.2022 13:18
Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek.

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek.

"2 ülke 1 yarış" sloganıyla düzenlenecek açık deniz yüzme yarışına, 16 ülkeden 350 sporcu katılacak.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur'un da Türkiye'yi temsil edeceği organizasyonda sporcular, Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki 7,1 kilometrelik parkurda kulaç atacak.

İ. Renay Onur, yaptığı açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Meis'te başlayıp Kaş'ta biten 7,1 kilometrelik açık deniz yüzme yarışı 2 kıta ve 2 ülke arasında yapılan tek yarış. Bütün dünyadan ciddi talep olan ve bu sene 16'ncısı yapılacak bu özel yarışa her sene sadece 350 kişi katılabiliyor. Bir nevi 3 saatlik mavi yolculuk." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek - Son Dakika

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