Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

SL3 Tekler: Halime Yıldız "Altın"

SL4 Tekler: Tuğçe Çelik "Gümüş"

WH2 Tekler: Emine Seçkin "Bronz"

WD-SL3-SU5 Çift Kadınlar: Halime Yıldız ve Tuğçe Çelik "Bronz" (Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir.)