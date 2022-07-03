SPOR Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun 2'ncisi yapıldı - 2

Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun 2'ncisi yapıldı

Srebrenica Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Hotic: Herkese soykırımsız bir ömür diliyorum

Kadın-Savaş Mağduru Derneği Başkanı Hasecic: Hiçbir zaman düşmanın sizin sınırlarınızı bozmasına izin vermeyin ve birlik içinde hareket edin

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA) -

Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını yitirenler için düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu'nun ikincisi gerçekleştirildi.

13 ilden yaklaşık bin kadar sporcunun katıldığı koşu saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'ndan start aldı. Florya'ya kadar koşarak toplam 8 bin 372 metrelik mesafe kat eden sporcular, yine başlangıç noktasında koşuyu sonlandırdı. Koşuya katılan sporseverlere de katılım belgesi ve anı madalyası verildi.

Yarışın startını; Bakırköy Belediyesi Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar verdi.

Anma koşusu öncesi Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Srebrenica Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ve Bosna Savaşı sırasında tecavüze uğrayan kadınların haklarını savunan Kadın-Savaş Mağduru Derneği Başkanı Bakira Hasecic ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ganiç, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir soykırımın bir daha yaşanmamasını dilediğini belirterek, "11 Temmuz Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda 8 bin 372 kişinin öldürülmesi, adalet divanında soykırım olarak tescillendirilmesinin sebebidir. Bu soykırım ile ilgili de geçen sene 1'incisini düzenlemiştik. Bu sene de 2'ncisini düzenliyoruz. Dolayısıyla her adımda orada yitirdiğimiz canlarımızın anılarını yaşatmak, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir soykırımın yaşanmaması için unutmamak ve unutturmamak istiyoruz" dedi.

Srebrenica Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ise, "Bizi bu anlamlı organizasyona davet edenlere teşekkür ediyorum. 11 Temmuz 1995'te kendisine kurtuluş yolu açmak için yola çıkan 15 bin grubun temsiliyetini yaşıyoruz. 15 bin kişi sağ olarak varamadı ve dünya bize ambargo koyarak kendimizi korumaya engel oldular. Srebrenica bir hapis yeriydi. İnsanların beslenmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri mümkün değildi, ölüme terkedilmiş bir haldeydi. Srebrenica'da gömülen bütün şehitlerimizi tekrar anmaya ve anılarını yaşatmaya söz verdik. Srebrenica Anneleri olarak da bununla uğraşıyoruz. Herkese soykırımsız bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Kadın-Savaş Mağduru Derneği Başkanı Bakira Hasecic de, "Ben o dönem tacize uğramış binlerce kadından birisiyim. Bugün ise içinde bulunduğum dernek, 75 şehrin tacize uğramış kadınlarını temsil ediyor. Suçları işlemiş insanların ceza alması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yorulmadık, konuşmak zorundayız. Yaşadıklarımı anlatmak zorundayız. Hiçbir zaman düşmanın sizin sınırlarınızı bozmasına izin vermeyin ve birlik içinde hareket edin. Kendi annelerinizi, eşinizi ve kızlarınızı koruyun" şeklinde konuştu.

KOŞUYA KATILANLARDAN MESAJLAR...

Sporseverler de koşu öncesi DHA'ya yaptıkları açıklamada, Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu'nun büyük önem taşıdığını söylediler.

Koşuya katılan bir vatandaş, anlamlı bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Soykırımda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma koşusundayız. Onları rahmetle anıyoruz. Önemli olan spor ve hatırlamak. Bu koşuyu organize edenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Anma koşusuna katılan başka bir vatandaş ise, yaşamını yitiren 8 bin 372 kişiyi önemsediklerini ifade ederek, "Buraya Kocaeli'nden geldik. Bu tür etkinliklerle soykırımda hayatını kaybedenleri unutturmayacağız. Bugün onlar için koşacağız. Umarım herkes için güzel bir yarış olur' diye konuştu.

Bir vatandaş da, "Bir daha bu tür soykırımların yaşanmaması için unutturmamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de anma koşusunun ikincisi düzenlendi. Koşuya da ilgi oldukça yüksek" şeklinde konuştu.