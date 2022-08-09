Rektör Namık Ak, kadın halter milli takım sporcularını ağırladı - Son Dakika
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Rektör Namık Ak, kadın halter milli takım sporcularını ağırladı

09.08.2022 12:59
Rektör Namık Ak, kadın halter milli takım sporcularını ağırladı

Uluslararası turnuvalarda kazandıkları madalyalarla ülkenin iftihar kaynağı olan Kadın Halter Milli Takımı sporcuları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası turnuvalarda kazandıkları madalyalarla ülkenin iftihar kaynağı olan Kadın Halter Milli Takımı sporcuları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonasına hazırlık sürecinde sağlık ve performans değerlendirmeleri KMÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı egzersiz laboratuvarlarında uzman bir ekip gözetiminde yapılan milli sporcular, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konuğu oldu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş'ın yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sefa Lök ve kadın halter milli takım sporcuları yer aldı. Haziran ayında Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda takım halinde birincilik elde eden, bireyselde ise 4 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya ile ülkemize dönen haltercileri makamında kabul eden Rektör Namık Ak, sporcuları tebrik etti. Rektör Ak, "Ülkemize kazandırdıkları madalyalar ve puanlarla iftihar kaynağımız olan sporcularımızın sağlık ve performans değerlendirmelerinin üniversitemizde yapılması bizler için mutluluk vericidir. Üniversitemize, Karamanımıza ve ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN

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Müdürlerden, Rektör Sözbir'e hayırlı olsun ziyareti Müdürlerden, Rektör Sözbir'e hayırlı olsun ziyareti KMÜ'de aşure dağıtıldı KMÜ'de aşure dağıtıldı
Kaynak: İHA

Milli Takım, Rektör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rektör Namık Ak, kadın halter milli takım sporcularını ağırladı - Son Dakika

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