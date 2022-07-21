Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yarın Çanakkale'de başlayacak

Çanakkale'nin ev sahipliği yapacağı Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, yarın start alacak.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Temmuz tarihlerindeki organizasyon, Eceabat ilçesindeki Kocadere kamp alanında düzenlenecek.

Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, toplam 150 sporcu ve at yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, "Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' anlayışıyla başarılı sporcular yetiştirerek binicilik sporunu geleceğe taşımak vizyonumuzdur. Her biri kendi alanında başarılı, ömrünü atlara ve biniciliğe adamış ekibimiz, icraat ve hizmeti ön planda tutan, şeffaf, adil ve yenilikçi bir program uygulamayı ilke edinmiştir. Öncelikli hedefimiz, katılımcı ve eşitlikçi yönetim anlayışıyla binicilik sporunun kalkınmasını ve evrensel bir vizyon çerçevesinde uluslararası alanda başarıya ulaşmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.