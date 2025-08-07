Ümit Aktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ümit Aktan Hayatını Kaybetti

07.08.2025 11:57
Türk spor basınının önemli ismi Ümit Aktan, kalp rahatsızlığının ardından vefat etti.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi altında olan Türk spor basınının önemli isimlerinden spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti.

Türk spor basınının duayen isimlerinden sunucu, yazar, gazeteci ve spor spikeri Ümit Aktan vefat etti. Bir süre önce kalp rahatsızlığı geçiren Aktan, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aktan'ın vefatının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aktan'ın vefatının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk spor basınının değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta futbol oynayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerine erken veda etmek zorunda kalan Ümit Aktan, spora olan tutkusunu ekranlara taşıyarak spikerliğe başladı. 1972 yılında TRT'de spikerlik yolculuğuna adım atan Ümit Aktan, A Milli Takımımızın maçları, Süper Lig karşılaşmaları ve temsilcilerimizin Avrupa kupası mücadelelerini anlatımıyla hafızalarda yer edindi.

Ümit Aktan, spikerliğinin yanı sıra birçok televizyon ve radyoda spor programları moderatörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Aktan, Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri oldu.

Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Birçok spor kulübü de Ümit Aktan için taziye mesajı yayımladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümit Aktan

