Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

31.05.2022 15:35
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise deplasmanda Danimarka ile yapacağı maçlar öncesi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü ve çalışmaların akşam gerçekleştirilecek ikinci idmanla devam edeceği aktarıldı.

Aday kadroda değişiklik

Milli futbolculardan Yunus Bahadır ve Cemali Sertel'in, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Bu isimlerin yerine Medipol Başakşehirli oyuncu Ravil Tagir'in aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Danimarka, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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