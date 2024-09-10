Ümit Milli Takım'dan Farklı Galibiyet

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Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1'inci Grup'ta deplasmanda karşılaştığı San Marino U21 takımını 6-1 mağlup etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1'inci Grup'ta San Marino'ya konuk oldu. Serravalle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Malta Futbol Federasyonu'ndan Matthew de Gabriele düdük çaldı. Matthew de Gabriele'nin yardımcılıklarını Jurgen Spiteri ve Shaun Calleja üstlendi. Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, 9'uncu dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçti 0-1. 14'üncü dakikada tekrar sahaneye çıkan Bartuğ Elmaz skoru 2-0 yaptı. Millilerin gollerine 16'ncı dakikada Mattia Ciacci ile cevap veren San Marino U21 takımı, farkı 1'e indirdi: 1-2. 32'nci dakikada bir penaltı daha kazanan ay-yıldızlılar, Livan Baha Burcu'nun fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti. 36'ncı dakikada Cihan Çanak ile skoru 4-1 yapan Ümit Milli Futbol Takımı, 45+1'inci dakikada Burak İnce'nin attığı golle ilk devreyi 5-1 önde tamamladı. 90+1'inci dakikada rakip ağları havalandıran Emir Ortakaya, maçın skorunu belirledi: 1-6.

Bu mücadelenin ardından ay-yıldızlılar, 10 puana yükselirken; San Marino ise henüz puanla tanışamadı.