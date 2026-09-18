Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ve Macaristan maçları için kadrosunu duyurdu - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ve Macaristan maçları için kadrosunu duyurdu

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kadroya çağrılan futbolcular 21 Eylül'de İstanbul'da toplanacak, milliler Ukrayna ile 26 Eylül'de Miskolc'de karşılaşacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Ukrayna ve Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrılan futbolcular, 21 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlıların Ukrayna ile Miskolc'de oynayacağı karşılaşma DVTK Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Milliler, Macaristan ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan milliler, 13 puanla lider Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Aday kadro

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher), Berkay Yılmaz (Freiburg)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek, İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor), Başar Önal (Lille), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kaynak: AA
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