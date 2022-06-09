Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek

09.06.2022 10:40
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında yarın Kazakistan'ı konuk edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında yarın Kazakistan'ı konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Faroe Adaları'ndan Kari A Hovdanum yönetecek. Hovdanum'un yardımcılıklarını Andrew Christiansen ve Dan Petur Pauli Hojgaard yapacak.

Grupta geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Henüz galibiyet alamayan Kazakistan ise 1 puanla grubun son basamağında bulunuyor.

Milliler, gruptaki son maçında ise 14 Haziran Salı günü Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Kazakistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kazakistan'ı konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement