Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te - Son Dakika

Ümit Judo Milli Takımı, 7-8 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Kupası organizasyonu için Romanya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenecek turnuvada, Türkiye erkeklerde 8, kadınlarda ise 10 sporcuyla temsil edilecek.

Avrupa Kupası için kadınlar Burdur, erkekler ise Samsun'da hazırlandı. Ay-yıldızlı kafile, kara yolu ile Bükreş'e gitti.

Turnuvada 25 ülkeden 132'si kadın, 231'i erkek judocu mücadele edecek.

Milli takımda yer alan judokaların ve maç günleri şöyle:

7 Mayıs Cumartesi:

Kadınlar: Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zilan Ertem (44 kilo), Pınar Boğa (48 kilo), Şeyma Yıldırım (52 kilo)

Erkekler: Mehmet Şahin Ertem (50 kilo), Abdülsamet Çakır (60 kilo), Bekir Taha Seymen (66 kilo)

8 Mayıs Pazar:

Kadınlar: Elif Ağar, Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç, Tuana Gülenay (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo)

Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo), Mertcan Kömpe (81 kilo), Mevlüt Öztaş (90 kilo), Recep Ergin, İbrahim Tataroğlu (+90 kilo).