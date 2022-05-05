Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te

05.05.2022 15:32
Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te

Ümit Judo Milli Takımı, 7-8 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Kupası organizasyonu için Romanya'ya gitti.

Ümit Judo Milli Takımı, 7-8 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Kupası organizasyonu için Romanya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenecek turnuvada, Türkiye erkeklerde 8, kadınlarda ise 10 sporcuyla temsil edilecek.

Avrupa Kupası için kadınlar Burdur, erkekler ise Samsun'da hazırlandı. Ay-yıldızlı kafile, kara yolu ile Bükreş'e gitti.

Turnuvada 25 ülkeden 132'si kadın, 231'i erkek judocu mücadele edecek.

Milli takımda yer alan judokaların ve maç günleri şöyle:

7 Mayıs Cumartesi:

Kadınlar: Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zilan Ertem (44 kilo), Pınar Boğa (48 kilo), Şeyma Yıldırım (52 kilo)

Erkekler: Mehmet Şahin Ertem (50 kilo), Abdülsamet Çakır (60 kilo), Bekir Taha Seymen (66 kilo)

8 Mayıs Pazar:

Kadınlar: Elif Ağar, Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç, Tuana Gülenay (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo)

Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo), Mertcan Kömpe (81 kilo), Mevlüt Öztaş (90 kilo), Recep Ergin, İbrahim Tataroğlu (+90 kilo).

YORUMLAR
500
Milli cimnastikçilerden Romanya'da 2 altın madalya Milli cimnastikçilerden Romanya'da 2 altın madalya Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Romanya, Mayıs, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Bakan Soylu sığınmacılar meselesine değindi! "Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?" dedi
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement