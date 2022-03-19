Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi

19.03.2022 22:37

Fenerbahçe'nin en genç yıldızı Arda Güler'in Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmemesi tepki toplamıştı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, eleştirilere cevap verdi. Kafkas yaptığı açıklamada, "Biz 21 Yaş Altı takımımızdan 19'a 3 tane en iyi oyuncumuzu indirdik. Burak İnce, Ömer Faruk Beyaz ve Yusuf Barası. 19 daha güçlensin diye bunu yaptık. 17'de de Arda'yı bilerek bıraktık ki Avrupa Şampiyonasına gidebilelim." dedi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli Arda Güler'in aday kadroda yer almamasıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"ARDA'NIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Milli takımların başarısını düşündüklerini belirten Kafkas, "İki iddialı takımımız var, 17 ve 19 yaş altı takımlarımız. Biri 2003, biri 2005 doğumlular. Pandemi araya girmesine rağmen 4 yıldır büyük emek harcıyoruz. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na gitme durumu var. Biz 21 Yaş Altı takımımızdan 19'a 3 tane en iyi oyuncumuzu indirdik. Burak İnce, Ömer Faruk Beyaz ve Yusuf Barası. 19 daha güçlensin diye bunu yaptık. 17'de de Arda'yı bilerek bıraktık ki Avrupa Şampiyonasına gidebilelim. Biliyorsunuz orada Arda'nın etkisi çok büyük. Onun için böyle bir planlama yaptık. Tarihinde belki de ilk kez iki takımla iddialıyız. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimali var. Onun için o takımları ne kadar kuvvetli yaparsak bizim için o kadar iyi. Bunlar geleceğin Ümit ve A Milli takımı oluşturacak elit oyuncular. Planlamayı bunun üzerinden yaptık" dedi.

"HEPSİ ÜMİT VE A MİLLİ TAKIM'A GELECEK"

18 Yaş Altı takımına da Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın gittiğini hatırlatan Tolunay Kafkas, 'O da bizim değerli oyuncularımızdan biri. Onlar dışarıda değil ki hepsi bir milli takımımızda. Hepsi Ümit ve A Milli Takım'a gelecek.'' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Tolunay Kafkas'tan Arda Güler eleştirilerine yanıt Açıklaması Tolunay Kafkas'tan Arda Güler eleştirilerine yanıt Açıklaması Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması

Tolunay Kafkas, Milli Takım, Arda Güler, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi - Son Dakika


Son Dakika
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 22:43:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement