Ümit Milli Takım'ın Çekya kadrosunda Demir Ege Tıknaz yerine Barış Kalaycı yer aldı

Ümit Milli Takım'ın Çekya kadrosunda Demir Ege Tıknaz yerine Barış Kalaycı yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Milli Takım'ın 13 Kasım Cuma Rize'de Çekya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu maçı kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarılırken, Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya'yı konuk edecek Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ümit millilerde sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkartılırken, Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. forması giyen Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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