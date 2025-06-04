Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.
Son Dakika › Spor › Ümit Milli Takım'ın Hazırlık Maçı Ücretsiz - Son Dakika
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