Ümit Milli Takım'ın Hazırlık Maçı Ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.