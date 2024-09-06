Ümit Milli Takım, İrlanda'ya 1-0 Kaybetti - Son Dakika
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Ümit Milli Takım, İrlanda'ya 1-0 Kaybetti

Ümit Milli Takım, İrlanda\'ya 1-0 Kaybetti

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kaybetti.

06.09.2024 22:03
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Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında İstanbul'da karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kaybetti.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Ümit Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Amine Kourgheli yönetti. İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı sahadan 1-0 mağlup ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını kaybetti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 84. dakikasında Hodge'nin kendi yarı sahasından kazandığı topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayı üzerinden verdiği ara pasta topa yönelen Curtis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere buluştu.

Milliler, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme aşamalarında 10 Eylül Salı günü deplasmanda San Marino ile karşılaşacak.

Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchenko, Viktor Getskov

Türkiye: Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Baltacı, Serdar Saatçi (Hamza Güreler dk. 65), Taha Altıkardeş (Metehan Altunbaş dk. 79), Yasin Özcan, Yunus Emre Konak (Ali Akman dk. 71), Bartuğ Elmaz, Livan Burcu (Başar Önal dk. 62), Cihan Çanak (Burak İnce dk. 71), Mustafa Hekimoğlu

Yedekler: Jankat Yılmaz, Anıl Yaşar, Emrecan Terzi, Arif Kocaman

İrlanda Cumhuriyeti: Keeley, Curtis, Abankwah, O'Riordan, McNulty, Roughan, Emakhu (Adeeko dk. 68), Healy, Hodge, Moran, Armstrong (O'Mohany dk. 77)

Yedekler: Brooks, Vata, Umeh, Kenny, O'Neill, Furlong, AdegBoyega

Gol: Curtis (dk. 84) (İrlanda Cumhuriyeti)

Sarı kart: Metehan Baltacı, Uğur Kaan Yıldız (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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