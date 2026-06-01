Ümit Milli Takım Kosova Hazırlıklarına Devam Ediyor
Ümit Milli Takım Kosova Hazırlıklarına Devam Ediyor

01.06.2026 22:11
Ümit Milli Takım, 3 Haziran'daki Kosova maçı için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

İdmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, daha sonra Kosova maçının taktik uygulamaları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Ümit Milli Takım, yarın aynı tesiste yapacağı idman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın doğum günü antrenman öncesi toplantı salonunda, Ümit Milli Takım'ın masörü Fuat Öz'ün ise akşam yemeğinde kamp otelinde kutlandı.

Ümit Milli Takım, 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern Münih)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Oxford United), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Emre Demir, Poyraz Efe Yıldırım, Melih Bostan (Sakaryaspor), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

Kaynak: AA

