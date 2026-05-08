Ümit Milli Takım Kosova ile Maç Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Milli Takım Kosova ile Maç Yapacak

08.05.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Takım, 3 Haziran'da Kosova ile özel maçta karşılaşacak. Maç İstanbul'da oynanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü özel maçta Kosova ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takımı, elemelerde Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Hırvatistan'ın ardından grubunda ikinci sırada bulunuyor.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova ise oynadığı 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle İspanya, Finlandiya ve Romanya'nın ardından grubunda dördüncü sırada yer alıyor.

Millilerin Kosova ile oynayacağı özel maç, eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım Kosova ile Maç Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:55:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ümit Milli Takım Kosova ile Maç Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.